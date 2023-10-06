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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:01
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Arıcak ilçesinden Diyarbakır istikametine giden bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Takibe alınan araç yol güzergahında operasyonla durduruldu.

        Yapılan aramalarda 3 kilo 260 gram esrar ve ayrıc334 gram toz esrar ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheliler M.A, M.K, İ.İ, ve E.Ü. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Palu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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