Elazığ'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, "tehdit, hakaret, kasten adam yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. (37), "kasten adam yaralama, ateşli silahla tehdit ve hırsızlık" suçlarından 13 yıl 7 ay hapis cezası olan B.B.Y. (21) ve "dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü cezaevine gönderildi.