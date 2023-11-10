Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da aranan 3 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, "tehdit, hakaret, kasten adam yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. (37), "kasten adam yaralama, ateşli silahla tehdit ve hırsızlık" suçlarından 13 yıl 7 ay hapis cezası olan B.B.Y. (21) ve "dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (26) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Elazığ'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla Filistin'e yardım kampanyasına...
        Elazığ'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla Filistin'e yardım kampanyasına...
        Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Elazığ'da "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konferansı düzenlendi
        Elazığ'da "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konferansı düzenlendi
        Elazığ Valisi Toraman, Saklıkapı Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceledi...
        Elazığ Valisi Toraman, Saklıkapı Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceledi...