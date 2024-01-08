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        Elazığ'da öğretmenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi

        Elazığ'da öğrenciler ve öğretmenler tarafından, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:15
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        Elazığ'da öğretmenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
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        Elazığ'da öğrenciler ve öğretmenler tarafından, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

        Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılışı yapılan kütüphanede düzenlenen kermeste, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, düzenlenen kermesin ve açılışı gerçekleştirilen kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

        Öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenledikleri kermes ile mazlum insanlara yardım etmek adına duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Gündüz, "Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa faydalı olur." dedi.

        Okul müdürü Abdurrahman Güvenç de Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmamak adına kermes düzenlediklerini belirtti.

        "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında okul olarak velilerin de desteğiyle Filistinlilere gönderilmek üzere nakdi yardım da topladıklarını anlatan Güvenç, "Kermes için de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz gönüllü olarak görev aldılar. Filistinlilerin acılarını paylaşmak, bir nebze de olsa yaralarını sarmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına bu kermesi düzenledik." ifadelerini kullandı.

        Güvenç, düzenledikleri kitap kampanyası kapsamında toplanan 5 bin civarında kitapla okullarına modern bir kütüphane kazandırmanın da mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Öğrencilerden Elifnaz Yaşar ise Filistin'de masum çocukların, kadınların, sivillerin katledildiğini belirterek, bu nedenle ellerinden geldiği kadar Filistinlilere destek olmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesine teslim edileceği belirtildi.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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