Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı ELAZIĞ´da kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ELAZIĞ´da kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunun40´ıncı kilometresinde meydana geldi. Ergün A. idaresindeki 23 EA 974 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere saplandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Ramazan Bulut´un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Bulut´un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.