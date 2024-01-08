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        Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

        ELAZIĞ´da kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:20 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:25
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        Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ELAZIĞ´da kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunun40´ıncı kilometresinde meydana geldi. Ergün A. idaresindeki 23 EA 974 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere saplandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Ramazan Bulut´un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Bulut´un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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