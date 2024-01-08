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        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:23
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        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Elazığ-Malatya kara yolunun 45'inci kilometresinde E.A'nın kullandığı 23 EA 974 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan Ramazan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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