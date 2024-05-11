Elazığ'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Elazığ'da 358 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hac vazifesinin her şeyden önce niyet ve nasip işi olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"Sizleri dualarla yolcu ediyoruz. İnşallah sizler de orada tabii ki ailenize, yakınlarınıza, geride kalan bizlere dua edin. Hem milletimiz hem memleketimiz, birlik ve beraberliğimizin devam etmesi, dirlik ve düzenliğimizin devam etmesi için dualarınızı esirgemeyin. Sizlerin heyecanına, sizlerin mutluluğuna ortak oluyoruz. Sizin yaşadığınız bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz. Onun için burada sizlerle beraberiz. Hac yolculuğunuzda sağlıkla gidin, selametle dönün. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun."