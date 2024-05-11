1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de normal sezon son hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı. Doğrudan play-off finaline yükselecek ekibin yanı sıra play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Sakaryaspor, Körfez derbisinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekip böylelikle ligde üçüncü sırayı aldı ve doğrudan play-off finali oynamaya hak kazandı.

Play-off hattında ise Bodrum FK dördüncü, Çorum FK beşinci, Kocaelispor altıncı, Boluspor ise yedinci olarak Süper Lig için umutlarını sürdürdü.

1. Lig'de play-off eşleşmeleri şöyle:

Bodrum FK - Boluspor

Çorum FK - Kocaelispor

1. Lig'de play-off ilk tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü, 2. tur maçları ise 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final maçı ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek.

LİGE SON VEDA TUZLASPOR'DAN

Giresunspor ve Altay'ın ardından 1. Lig'e veda eden son takım belli oldu. Sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'a bu sonuç yetmedi ve İstanbul ekibi 2. Lig'e düşen son takım oldu.