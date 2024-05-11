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        Elazığ'da PKK'ya ait mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

        ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin Arıcak ilçesinde düzenlediği Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda tespit edilen terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 00:11 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:15
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        Elazığ'da PKK'ya ait mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        ELAZIĞ’da jandarma ekiplerinin Arıcak ilçesinde düzenlediği Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda tespit edilen terör örgütü PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 operasyonunda, PKK’lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Mağaranın içerisinde yapılan aramada silah, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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