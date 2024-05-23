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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da bir eve düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:55
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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ'da bir eve düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara ve tütün bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 62 bin 800 bandrolsüz makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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