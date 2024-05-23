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        Keban'da polisten öğrencilere trafik eğitimi

        Keban ilçesinde trafik polisleri, anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:07
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        Keban'da polisten öğrencilere trafik eğitimi
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        Keban ilçesinde trafik polisleri, anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik bilincinin geliştirilmesi kapsamında eğitim verildi.

        Eğitimde trafikte temel kurallar, servisler de uyulması gerekenler, trafik güvenliği, emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya güvenli geçişler de dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

        Etkinlikte, öğrencilere trafik dedektifleri kartı ve kırmızı düdük verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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