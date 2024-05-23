Keban'da polisten öğrencilere trafik eğitimi

Eğitimde trafikte temel kurallar, servisler de uyulması gerekenler, trafik güvenliği, emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya güvenli geçişler de dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik bilincinin geliştirilmesi kapsamında eğitim verildi.

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