Sivrice'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
Gölbaşı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu önünde yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Büstüne çelenk sunuldu.
Kaymakam Efecan Şahin, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, Belediye Başkan Vekili Celil Esen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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