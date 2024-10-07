Keban'da okul servis araçlarının sürücülerine eğitim

Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemeri takmanın önemi konusunda da bilgiler verilen eğitimde, araçların bakımlarının zamanında yapılması ve eğer kış şartlarında sürüş yapılıyorsa kış lastikleri takılmasının önemi belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde trafik polisi tarafından sürücülere trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verildi.

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