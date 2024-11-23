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        AK Parti Keban 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:43
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        AK Parti Keban 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Keban Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, tek aday Öner Tunç, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

        Kongreye, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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