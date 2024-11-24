Baskil Kaymakamı Türker'den Öğretmenler Günü mesajı

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Türker, mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ülkemizin her köşesinde yorulmadan çalışan öğretmenlerin her birinin kahraman olduğunu ifade eden Türker, onlara minnettar olduklarını aktardı.

Kaymakamlık olarak eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin milletin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inandıklarını dile getiren Türker, şunları kaydetti:

"Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum"