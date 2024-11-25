Elazığ kültürünü QR kodlu kahve fincanlarıyla tanıtıyor

İSMAİL ŞEN - Elazığlı girişimci Başar Altunyuva'nın kentin kültürünü tanıttığı QR kodlu kahve fincanı tasarımı, tescillendi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Altunyuva, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında geçen yıl "Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Eğitimi" aldı.

Eğitimin ardından "Dijital Pazarlama Benim İşim Yarışması"na, üzerinde Elazığ ve ilçelerinin tarihi değerlerinin fotoğrafları ve yöreye özgü kalıplaşmış sözler ile kentin tanıtıldığı web adresine yönlendiren QR kod bulunan kahve fincanı ve kupa tasarımı ile katılan Altunyuva'nın, kahve kültürünü dijital platformla buluşturduğu tasarım fikri jüri özel ödülüne layık görüldü.

Altunyuva'nın bu tasarımına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da "tasarım tescil belgesi" verildi. Tasarladığı fincanları ve kupaları sosyal medya üzerinden satışa sunan Altunyuva, hem gelir elde ediyor hem de kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyor. - "Elazığ'ı her yönüyle dijitale taşımayı hedefliyorum"

Altunyuva, AA muhabirine, tasarladığı kahve fincanı ve kupaların büyük beğeni gördüğünü söyledi. İlk üretilen fincan ve kupaların üzerinde Harput'a özgü kalıplaşmış "Ele hoş", "Gadan alam", "Ölem ben saha", "Nedisin Gakko?", "Gönlümün gögercini" gibi sözlerin yer aldığını ifade eden Altunyuva, daha sonra bu tasarımlara kentin tanıtımına katkı sunmak için tarihi ve turistik mekanların fotoğraflarını da eklediğini belirtti.

Altunyuva, Elazığ'ı çok sevdiğini ve kentin hem tarihi hem de kültürel mirasını kahve kültürüyle yeni nesillere aktarmak adına böyle bir çalışma yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Fincan ve kupaların üzerinde hem yöreye özgü fotoğraflar, sözler hem de QR kod bulunuyor. Bu kodu cep telefonlarındaki kamerayla okutan kişiler, kentin tanıtımının yapıldığı web sitesine yönlendiriliyor. Böylelikle web sitesinde yer alan Elazığ'ın tarihi ve kültürel değerlerine ait detaylı bilgiler öğrenilmiş oluyor."

Sosyal medya üzerinden satışa sunduğu kahve fincanı ve kupaların sadece Elazığlıların değil farklı şehirlerde yaşayan kişilerin ve gurbetçilerin beğenisini kazandığını dile getiren Altunyuva, farklı bölgelerden kişilerin de kendi yörelerine ait görsellerle QR kodlu kahve fincanı ve kupa tasarlaması için kendisine talepte bulunduğunu kaydetti. - "Bu şehri güzelleştiren her şeyi ürünlerimize ekledik"

Altunyuva, Elazığ'ı her yönüyle dijitale taşımayı hedeflediğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu şehri güzelleştiren her şeyi ürünlerimize ekledik. Bunlar arasında Harput'taki Ulu Cami, Harput Kalesi, çayda çıra figürü de var. Fincanlardaki Harput ağzına özgü sözler günümüzde pek kullanılmıyor, unutulmaya yüz tuttu. İnsanlar bunları çok sevdi. Elazığlıların dışında Erzurumlular, Erzincanlılar ve Şanlıurfalılar da ilgi gösterdi. Bu sözler insanlara çocukluğunu, geçmişini hatırlatıyor. Birçok kişi bu sözleri gördüklerinde duygulandıklarını söylüyorlar. Sosyal medyadan mesaj atıyorlar, 'Eski günlerimize döndük', 'Babaannem çok kullanırdı.' diyenler var. Bazı kişiler de 'Bizim yöremize ait görsel ve kelimelerden oluşan ürünler de yapabilir misiniz?' diye soruyor."

- "QR kodlu kahve fincanı" müzede sergileniyor Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Kahve Fincanı Müzesi Müdürü ve aynı zamanda Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) Başkanı Ahmet Bulut ise sohbetlerin vazgeçilmez bir parçası olan kahvenin Anadolu kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, Altunyuva'nın da ortaya koyduğu fikirle kahve kültürünü dijital platformla buluşturup, bu kültüre zenginlik kattığını söyledi.