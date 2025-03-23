Elazığ'da yiyecek arayan kurtlar kamerada

Görüntülerde, direklere ayrıca yerleştirilen ses sistemi sayesinde bir köy sakinin Kürtçe "bak geliyorum" şeklinde seslenmesi üzerine bir kurdun korkup kaçması da yer aldı.

Köyün çevresinde ve evlerin etrafında yiyecek arayan kurtlar, güvenlik amaçlı evlerin çevresine ve direklere yerleştirilen kameralarca kaydedildi.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

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