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        Elazığ'da yiyecek arayan kurtlar kamerada

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin çevresinde yiyecek arayan kurtlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:41 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:41
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        Elazığ'da yiyecek arayan kurtlar kamerada
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde yerleşim yerinin çevresinde yiyecek arayan kurtlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçede kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

        Aç kalan 3 kurt, yiyecek bulmak için ilçeye bağlı Hacıhüseyinler köyüne indi.

        Köyün çevresinde ve evlerin etrafında yiyecek arayan kurtlar, güvenlik amaçlı evlerin çevresine ve direklere yerleştirilen kameralarca kaydedildi.

        Görüntülerde, direklere ayrıca yerleştirilen ses sistemi sayesinde bir köy sakinin Kürtçe "bak geliyorum" şeklinde seslenmesi üzerine bir kurdun korkup kaçması da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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