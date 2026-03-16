HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Elazığ'da iftar programında konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'e ilişkin, "Amerika'yı savaşın içine çekti ve bütün bir bölgeyi ateş topuna çevirmek için her türlü entrikayı çeviriyor. Siyonist işgal rejimi, bölge barışının önündeki en büyük engeldir ve küresel barışa yönelmiş en büyük tehdittir." dedi.



Elazığ'da partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 28 Şubat'tan bu yana devam ettiğini söyledi.



Bu süreçte İsrail'in Gazze'deki zulmüne de devam ettiğini ifade eden Yapıcıoğlu, Gazze'nin unutulmaması gerektiğini belirtti.



Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siyonist saldırganlık belki de Gazze'ye yönelttiği bu vahşi saldırıların yeterince tepki görmemesi, sadece kınamalarla geçiştirilmesinden dolayı her gün cepheyi biraz daha genişletti ve genişletmeye devam ediyor. Filistin'den sonra Lübnan'a, Suriye'ye ve şimdi de İran'a saldırdılar. Daha önce Katar'a, Tunus'a, Yemen'e saldırılar oldu. Şu anda iki haftayı aşkın bir süredir İran'a saldırılar yoğunlaştı. (İsrail) Amerika'yı savaşın içine çekti ve bütün bir bölgeyi ateş topuna çevirmek için her türlü entrikayı çeviriyor. Yıllardır söylüyoruz, bir kez daha Elazığ'dan bu gerçeği dile getirelim. Siyonist işgal rejimi, bölge barışının önündeki en büyük engeldir ve küresel barışa yönelmiş en büyük tehdittir."



- "Biz bu oyunları daha önce gördük"



Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:



"İsrail bölge ülkelerini de savaşın içerisine çekerek birbirlerine kırdırmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz inşallah, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bölge halklarını, farklı etnik kimliklere mensup olanları birbirine karşı kışkırtıp, birbirine düşman gibi gösterip, bizi çatıştırıp, uzaktan seyretmek istiyorlar. Amaç, birini diğerine karşı kullanmak. Biz bu oyunları daha önce gördük, bu filmin tekrarına izin vermeyeceğiz inşallah."



"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, şunları söyledi:



"Son gelişmeler, 1,5 yıla yakın bir süredir başlayan ve önemli bir mesafe katettiğimiz şiddet sorunu ya da Kürt meselesiyle ilgili yapılan çalışmaların değerini bize bir kez daha göstermiştir. Evet Meclis'te oluşan irade ve orada kurulan komisyon (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) önemli bir görev ifa etti. Orada bulunan partilerin katılımıyla ortak bir rapor hazırlandı ve inşallah bundan sonraki adım, Meclis'te yapılacak düzenlemeler ve kardeşlik hukukunun tam anlamıyla tesis edilmesi olacaktır. Komisyon çalışmaları bölümünde elimizden gelen çabayı ortaya koyduk, rapora katkılarımızı sunduk. İnşallah bundan sonra da kardeşlik hukukunun tesis edilmesi, geçmişte yapılan yanlışların bir daha tekrar etmemesi, bu sorunun ebediyen gündemimizden çıkması için bütün çabamızı ortaya koyacağız."



Programa, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Mahmut İrtem ve Mahmut Şahin, HÜDA PAR İl Başkanı Metin Suiçer ve partililer katıldı.

