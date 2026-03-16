Elazığ Keban'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi'ne gelen vatandaşlar cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.
Keban İlçe Müftüsü Samet Çiçen ve Yusuf Ziya Paşa Camisi imamı Mehmet Özdemir tarafından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.
Teravih namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyareti tamamlayan vatandaşlara cami çıkışında şerbet ve lokum ikram edildi.
