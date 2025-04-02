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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:17
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LT 291 plakalı otomobil, Elazığ-Kovancılar kara yolunun Yarımca köyü Karagedik mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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