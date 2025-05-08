SOLOTÜRK'ün Elazığ'daki gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Ekip adına açıklama yapan SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen, gösterinin hava muhalefetinden dolayı iptal edildiğini belirterek, "Kalkış meydanımız olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığında çok şiddetli rüzgar nedeniyle bugün gösterimizi çok üzülerek iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibi, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bulundukları Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanamadı.

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