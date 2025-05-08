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        SOLOTÜRK'ün Elazığ'daki gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Elazığ'da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:22
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        SOLOTÜRK'ün Elazığ'daki gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Elazığ’da yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

        Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibi, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bulundukları Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanamadı.

        Uçuş, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

        Bunun üzerine etkinlik alanına gelen SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçuşunu bekleyen kalabalığı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ekip adına açıklama yapan SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen, gösterinin hava muhalefetinden dolayı iptal edildiğini belirterek, "Kalkış meydanımız olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığında çok şiddetli rüzgar nedeniyle bugün gösterimizi çok üzülerek iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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