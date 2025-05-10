Elazığ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.D'nin kullandığı 23 ADN 099 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Kuruca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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