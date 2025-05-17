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        Elazığ'da bedensel engelli çocuğun trenle seyahat hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bedensel engelli 9 yaşındaki Halime Serra Çiftçi'nin trenle seyahat hayalini Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:20
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        Elazığ'da bedensel engelli çocuğun trenle seyahat hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bedensel engelli 9 yaşındaki Halime Serra Çiftçi'nin trenle seyahat hayalini Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök gerçekleştirdi.

        Kovancılar'da bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısıyla merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Gök'e trenle seyahat etme hayali olduğunu söyledi.

        Bu hayali gerçekleştirmek isteyen Gök, Çiftçi'nin merkezdeki diğer engelli arkadaşlarıyla trenle yolculuk yapmasını sağladı.

        Çiftçi ve beraberindeki arkadaşları trenle seyahat etmenin sevincini yaşadı.

        Çocuklar şarkılar söyledi, müzik eşliğinde halay çekti.

        Çocukların seyahatine Belediye Başkanı Gök de eşlik etti.

        Gök, gazetecilere, Elazığ'ın Palu ilçesinden trenle Muratbağı mevkisindeki istasyona kadar yolculuk yaptıklarını belirtti.

        Engellilerin toplumun bir parçası olduğunu ifade eden Gök, "Engellilere yapılan her yatırım insanlığın bir onurudur. Kardeşlerimizle bu haftayı kutladık ve taleplerini yerine getirdik. İnşallah her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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