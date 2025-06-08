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        GÜNCELLEME - Elazığ'da yanan taksinin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:26
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da yanan taksinin sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

        R.A, kullandığı 23 T 0086 plakalı taksisini Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında durdurdu.

        İndiği aracın henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu R.A. yaralandı.

        Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan, aracın alev aldığı an bölgede bulunan otobüs durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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