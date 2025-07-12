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        Seyir halindeki panelvandan düşen çocuk ağır yaralandı

        Elazığ'da seyir halindeki panelvandan düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:57
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        Seyir halindeki panelvandan düşen çocuk ağır yaralandı
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        Elazığ'da seyir halindeki panelvandan düşen çocuk ağır yaralandı.

        Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AED 983 plakalı panelvanın arka kısmında bulunan R.A. (16) orta kapıdan yola düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan R.A, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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