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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:11
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Beyhan beldesinde M.Y'nin kendisine ait arazide uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce, söz konusu adres ve arazide yapılan aramada, 40 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi, M.Y. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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