Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.
Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Ekim'de kentteki 230 asayiş olayında yakalanan 188 şüpheliden 28'i tutuklandı, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu.
Uygulamalarda 62 bin 211 kişi ve 24 bin 935 araç kontrol edildi, 2 bin 499 araca cezai işlem uygulandı, 260 araç da trafikten men edildi.
Öte yandan uygulamalarda yakalanan 305 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Yürütülen çalışmalarda, 8 tabanca, 8 tüfek, 18 fişek-kartuş, 3 kesici alet, 20,53 gram esrar, 7 gram kubar esrar, 8,34 gram metamfetamin, 874,42 gram bonzai, 0,781 gram bonzai ham maddesi, 111 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 51,9 gram kannabinoid, 187 emtia, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 çalıntı motosiklet ve 4 cep telefonu, kaçak cep telefonu ve 12 bin 600 litre şarap ile 22 terör olayında ele geçen muhtelif malzeme, dedektör ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.
Kentte bir haftada 33 trafik kazasında 48 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.