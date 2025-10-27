Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Ekim'de kentteki 230 asayiş olayında yakalanan 188 şüpheliden 28'i tutuklandı, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu.

Uygulamalarda 62 bin 211 kişi ve 24 bin 935 araç kontrol edildi, 2 bin 499 araca cezai işlem uygulandı, 260 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan uygulamalarda yakalanan 305 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yürütülen çalışmalarda, 8 tabanca, 8 tüfek, 18 fişek-kartuş, 3 kesici alet, 20,53 gram esrar, 7 gram kubar esrar, 8,34 gram metamfetamin, 874,42 gram bonzai, 0,781 gram bonzai ham maddesi, 111 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 51,9 gram kannabinoid, 187 emtia, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 çalıntı motosiklet ve 4 cep telefonu, kaçak cep telefonu ve 12 bin 600 litre şarap ile 22 terör olayında ele geçen muhtelif malzeme, dedektör ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.

Kentte bir haftada 33 trafik kazasında 48 kişi yaralandı.