Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Ekim'de kentteki 230 asayiş olayında yakalanan 188 şüpheliden 28'i tutuklandı, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu.

        Uygulamalarda 62 bin 211 kişi ve 24 bin 935 araç kontrol edildi, 2 bin 499 araca cezai işlem uygulandı, 260 araç da trafikten men edildi.

        Öte yandan uygulamalarda yakalanan 305 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Yürütülen çalışmalarda, 8 tabanca, 8 tüfek, 18 fişek-kartuş, 3 kesici alet, 20,53 gram esrar, 7 gram kubar esrar, 8,34 gram metamfetamin, 874,42 gram bonzai, 0,781 gram bonzai ham maddesi, 111 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 51,9 gram kannabinoid, 187 emtia, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 çalıntı motosiklet ve 4 cep telefonu, kaçak cep telefonu ve 12 bin 600 litre şarap ile 22 terör olayında ele geçen muhtelif malzeme, dedektör ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.

        Kentte bir haftada 33 trafik kazasında 48 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurt...
        Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurt...
        Su seviyesi yükselen nehirde mahsur kalan aile kurtarıldı
        Su seviyesi yükselen nehirde mahsur kalan aile kurtarıldı
        Karşı yöne geçen otomobil, iki araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
        Karşı yöne geçen otomobil, iki araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı