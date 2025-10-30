Elazığ'da "Beyaz Ev Aile Merkezi" aile içi şiddet mağdurlarına destek veriyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kurulan "Beyaz Ev Aile Merkezi", aile içi şiddet mağdurlarına psikososyal destek, psikoterapi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde Valiliğin girişimleriyle İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesinin desteğiyle "Aileye Umut Topluma Hayat" sloganıyla geçen yıl "Beyaz Ev Aile Merkezi" kuruldu.

Merkez, aile içi şiddet mağdurlarına psikososyal destek, psikoterapi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Şiddet uygulayanların da psikoterapi ve rehabilitasyon süreçlerine dahil edildiği merkezde, gönüllü öğretmen, psikiyatrist, baro avukatı, vaiz ve kadın vaizler tarafından aile içi şiddet olaylarının önlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Her biri farklı renklere boyanan odaların yer aldığı merkezde, mavi odada kamuoyu farkındalık çalışmaları yürütülüyor, sarı odada mağdur kadınlar ve çocuklar ile faillere yönelik psikososyal destek, psikoterapi ve rehabilitasyon, yeşil odada hukuki bilgilendirme ve dini irşat, turuncu odada ise şiddetten etkilenen çocuklara bireysel ve grup terapi hizmeti sunuluyor.

- Sarı odada şiddet mağduru 29, şiddet uygulayan 38 kişi terapi seanslarına katıldı Merkezin koordinatörü Dr. Psikolog Ayfer Hatipoğlu, AA muhabirine, aile içi şiddeti önlemek amacıyla kurulan merkezde tamamen gönüllülük esasıyla hem mağdurlara hem de faillere yönelik psikososyal destek, terapi ve danışmanlık hizmeti yürütüldüğünü söyledi. Elazığ'da kurulan merkezde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle önemli bir misyonu üstlendiklerini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu: "Merkezde, sarı odada şiddet mağduru 29 kişi 4 grup halinde, şiddet uygulayan 38 kişi ise 5 grup halinde terapi seanslarına katıldı. 17 kadın ve 26 erkek bireysel psikolojik destek seanslarına katılım sağladı. Ayrıca mağdur 17 kişiye bireysel terapi hizmeti sunuldu. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından merkezimize yönlendirilen 48 şiddet uygulayana bireysel ve grup terapisi hizmeti verildi. 6 kişiye çift terapisi sunuldu. Turuncu oda kapsamında 8 çocuğumuz bireysel psikolojik destek hizmeti aldı. Yeşil odada 3 kişiye iş ve meslek danışmanlığı, 101 kişiye eğitim verildi ve 17 kişiye bireysel hukuki bilgilendirme çalışması yapıldı. Mavi odada da aile içi şiddetle ilgili 1091 kişiye tanıtım gerçekleştirildi."

Hatipoğlu, dünya genelinde şiddet öyküsünün her geçen yıl arttığını, uygulanan şiddete sosyal medya platformlarında her gün tanıklık ettiklerini dile getirdi. Merkez ile bu şiddete sadece tanıklık etmek yerine şiddetin önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Merkezde bir yılda yaptığımız çalışmalarla şiddeti önleme ile ilgili yüzde 70 başarı sağladık. Sosyal bilimler alanı özellikle psikoloji alanı, ruh sağlığı alanı olduğu için soyut bir alan ve bu alanla ilgili genelde çok somut göstergelere rastlamak uzun soluklu bir çalışma gerektiriyor. Ne sağladık, en azından gelen kişilerde, özellikle mağdur kişilerde kendilerini ifade etme, sınır koyma, hayır diyebilme becerisi, dengeli bir şekilde hayata tutunma gibi birçok alanda başarı sağladık. Geri bildirimler bu anlamda çok güzel oldu. Uyguladığımız ön test ve son test ile farkı gördük." - "Çalışmaların yüzde 70'lik bir başarıya ulaşması bizim için umut verici"