        Elazığ Haberleri

        Ağın'da vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:25
        Ağın'da vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtıldı
        Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kebir Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Keban Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Süleyman Doğan, orman sevgisi ile çevre duyarlılığını artırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Doğan, etkinliğin, gelecek nesillere daha yeşil bir orman bırakma adına önemli olduğunu dile getirdi.

        Konuşmanın ardından vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtımı yapıldı.

        Etkinliğe, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

