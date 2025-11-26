Habertürk
        Elazığ'da "2025 Elazığ Aile Yılı Projesi"nin açılışı yapıldı

        Elazığ'da "2025 Elazığ Aile Yılı Projesi"nin açılışı yapıldı

        Elazığ'da "2025 Elazığ Aile Yılı Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:17
        Elazığ'da "2025 Elazığ Aile Yılı Projesi"nin açılışı yapıldı
        Elazığ'da "2025 Elazığ Aile Yılı Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Elazığ Beyaz Ev Derneği tarafından hayata geçirilen "2025 Elazığ Aile Yılı Projesi"nin açılışı için Fırat Üniversitesi (FÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

        Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, aile içi şiddetin toplumdaki en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

        Şiddetin önlenmesine yönelik kurumlar arasında güçlü bir işbirliği yürütüldüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Şiddet, toplumumuzda kanayan bir yara. Emniyetimiz, jandarmamız, eğitim kurumlarımız ve diyanet teşkilatımızla birlikte bununla mücadele ediyoruz. Mevzuat anlamında bir eksiğimiz olmasa da çeşitli sebeplerle şiddet sarmalından çıkmak bazen mümkün olmuyor. Aile içi şiddetin psikososyal tedbirler ve desteklerle azaltılabileceğine inanıyoruz. Sıfıra indirmek zor ama en aza indirmek mümkün."

        Projenin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirten Hatipoğlu, çalışmayla Beyaz Ev Aile Destek Merkezi'nde görev yapan gönüllülerin daha donanımlı hale gelmesi için eğitim programların hazırlanacağını bildirdi.

        Hatipoğlu, "Dileğimiz, burada başlayan bu güzel çabanın ülkemizin her yerine yayılması ve kurumsallaşmanın tam anlamıyla sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

        Katılımcılara teşekkür eden Hatipoğlu, projenin Elazığ için önemli bir adım olduğunu anlattı.

        Beyaz Ev Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Psikolog Ayfer Hatipoğlu da projenin 5 yıldır sürdürüldüğünü ve üçüncü durağının Elazığ olduğunu söyledi.

        Projenin umut, çaba ve emeğin birleştiği bir çalışma olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "İlk başladığımızda bir avuç insandık. Bugün Elazığ’da sürdürülebilir bir noktaya geldik. Proje yaklaşık 5 yıl önce ortaya çıktı ve dört odalı bütüncül bir yapıdan oluşuyor. Sadece şiddet uygulayanlara ya da maruz kalanlara değil, aynı zamanda çocuklara da yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Son bir yılda yüzde 70'e yakın bir başarı sağladık. Projeyi bizzat yürütüyorum. Akran süpervizyonu ve eğitici eğitimlerini tamamen gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Şiddet küresel bir sorun ve Türkiye'de de maalesef artarak devam ediyor."

        Elazığ’da göreve başladıkları günden bu yana hiçbir karşılık beklemeden çalışmaları sürdürdüklerini belirten Hatipoğlu, projenin yaygınlaşmasını temenni etti.

        Programa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl JandarmaTuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

