        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:05
        Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Aralık’ta yasa dışı bahis oynattığı ve suç gelirlerini akladığı belirlenen bir gruba yönelik Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 13 şüpheli yakalandı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

        Şebekenin, yasadışı bahiste kullanılmak üzere "set" olarak tabir edilen 3. kişilere ait kimlik bilgilerini topladıkları ve bunlara banka hesapları açıp, adlarına GSM hattı çıkardıkları, çıkarılan banka kartlarını ve GSM hatlarını şifreleri ile birlikte yasa dışı bahis sitesi sahiplerine göndererek her hesap için maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca banka hesaplarına bloke konulanlardan tehdit ve şantaj yoluyla tahsis ettirdikleri kazançları, yasa dışı bahis sitesi sahiplerine ilettikleri veya zimmetlerine geçirdikleri belirlendi.

        Banka hesap hareketleri incelendiğinde 45 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanarak diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

