        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ahırda tüp patlaması hasara yol açtı

        Elazığ'ın Ağın ilçesindeki ahırda patlayan tüp, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Başpınar Mahallesi'nde Mahmut İl'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken ahırda hasar oluştu.

