Elazığ'da ahırda tüp patlaması hasara yol açtı

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki ahırda patlayan tüp, hasara yol açtı. Başpınar Mahallesi'nde Mahmut İl'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken ahırda hasar oluştu.

