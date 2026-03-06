Keban'da okulda deprem tatbikatı yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Deprem Haftası kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Keban Fevzi Çakmak İlkokulu'nda deprem tatbikatı itfaiye ekiplerince yapıldı. Keban Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, tatbikata katılan öğretmen ve öğrenci ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.