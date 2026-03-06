Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde 2 otomobil ve 1 panelvanının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

