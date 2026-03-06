Canlı
        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:49
        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde 2 otomobil ve 1 panelvanının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

