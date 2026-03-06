Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden Kur'an kursu öğrencilerine kıyafet desteği

        Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi, Kur'an kursu öğrencilerine bayram öncesi kıyafet desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden Kur'an kursu öğrencilerine kıyafet desteği

        Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi, Kur'an kursu öğrencilerine bayram öncesi kıyafet desteğinde bulundu.


        Baskil Yatılı Erkek Kur'an kursunda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan giyim paketleri 45 öğrenciye teslim edildi.

        Öğrenciler, Türk Kızılayına teşekkür etti.

