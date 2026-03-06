Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden Kur'an kursu öğrencilerine kıyafet desteği

Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi, Kur'an kursu öğrencilerine bayram öncesi kıyafet desteğinde bulundu. Baskil Yatılı Erkek Kur'an kursunda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan giyim paketleri 45 öğrenciye teslim edildi. Öğrenciler, Türk Kızılayına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.