Keban'da iftar programı gerçekleştirildi
Keban Kaymakamlığınca gençler ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bir restoranda düzenlenen iftar programında gençler ve aileleriyle bir araya gelindiği belirtildi.
Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Muzaffer Polat ve vatandaşlar katıldı.
