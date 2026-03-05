Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban Emniyet Müdürlüğü personeli yangın tatbikatı yaptı

        Elazığ'ın Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın tatbikatı yaptı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, Keban Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince yangın söndürme ve tahliye konusunda bilgi verildi, yangına müdahale uygulamalı gösterildi.

        Tatbikata, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve emniyet personelleri katıldı.

