Keban Emniyet Müdürlüğü personeli yangın tatbikatı yaptı

Elazığ'ın Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın tatbikatı yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, Keban Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince yangın söndürme ve tahliye konusunda bilgi verildi, yangına müdahale uygulamalı gösterildi. Tatbikata, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve emniyet personelleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.