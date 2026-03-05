Canlı
        Haberleri

        AK Parti Elazığ Gençlik Kollarından Baskil'de esnaf ziyareti

        AK Parti Elazığ Gençlik Kolları, Elazığ'ın Baskil ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:36 Güncelleme:
        AK Parti Elazığ Gençlik Kollarından Baskil'de esnaf ziyareti

        AK Parti Elazığ Gençlik Kolları, Elazığ'ın Baskil ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.


        AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ebubekir İnanç ve partililerle ziyaret ettikleri esnafla görüştü, taleplerini dinledi.


        İnanç, yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereketini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla esnafı ziyaret ederek, sohbet ettiklerini belirtti.


        İnanç, "Baskil'de çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmama hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadalerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

