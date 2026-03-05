Canlı
        Baskil'de bir okulda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı

        Baskil'de bir okulda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir okulda açılan akıl ve zeka oyunları kursu ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:17
        Baskil'de bir okulda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir okulda açılan akıl ve zeka oyunları kursu ilgi görüyor.


        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Vakıfbank Ortaokulu'nda akıl ve zeka oyunları kursu açıldı.


        Okulun akıl ve zeka oyunları eğitmeni Uğur Kaplan, akıl oyunlarının öğrencilerin sadece bilişsel gelişimine değil, aynı zamanda özgüven ve disiplin yeteneklerine de pozitif katkı sağladığını söyledi.

        Kaplan, şunları kaydetti:

        "Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen kurslarımız, öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine olanak sağlıyor. Akademik derslerin yanı sıra zihinsel aktivitelerle desteklenen öğrenciler, öğrenme faaliyetlerindeki kararlılıkları ve yüksek motivasyonlarıyla bu oyunlar ile dikkat çekiyor. Öğrencilerimiz her geçen gün yeni stratejiler geliştirerek kendilerini yeniliyorlar. Kurslar yıl sonuna kadar periyodik olarak devam edecek. Başarılı öğrenciler il genelinde düzenlenen turnuvalarda temsil edilmesi planlanıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

