        Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da bayram namazı kılındı

        Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da bayram namazı kılındı

        Elazığ, Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

        Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat, İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından verilen vaazı dinledi.

        Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

        Kılınan namazın ardından dua edildi.

        Daha sonra protokol ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

        - Mardin

        Mardin'de vatandaşlar camilerde bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

        Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından verilen vaazı dinledi.

        Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

        Kılınan namazın ardından dua edildi.

        Akkoyun ve Kılıç, cemaatle bayramlaştı.

        - Siirt

        Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Ensar başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı.

        Cemaat, namazın ardından bayramlaştı.

        Vali Kemal Kızılkaya da Ebul Vefa Camisi'nde bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kızılkaya, çocuklarla da sohbe​​​​​​​t etti.

        - Batman

        Batman'da da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bayram namazı kılındı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Canalp ve Nasıroğlu, çocuklara da bayram harçlığı verdi.

        Bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Vali Canalp, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

        Nasıroğlu ise bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getirerek, "Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

