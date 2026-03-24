Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. S.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yedipınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

