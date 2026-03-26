Elazığ'da öğrenciler akran zorbalığına karşı "dostluk sözleşmesi" imzaladı

İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde uygulanan "Keban'da Çocuklar Sevgiyle Büyüyor Projesi" kapsamında öğrenciler akran zorbalığına karşı "dayanışma ve dostluk sözleşmesi" imzaladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kaymakamlık himayesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje kapsamında akran zorbalığının önüne geçilmesi, akran nezaketinin ve okul aidiyetinin güçlendirilmesi amacıyla ilçedeki tüm okullarda farkındalık çalışması yapılıyor.



Bu çerçevede öğrencilere, öğretmenlere ve velilere akran zorbalığına karşı eğitimler veriliyor, bilinçlendirici film gösterimleri yapılıyor, akran nezaketinin artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Planlanan etkinlikler kapsamında hazırlanan "dayanışma ve dostluk sözleşmesini" imzalayan öğrenciler daha güzel bir okul iklimi oluşturmak için birbirlerine karşı sevgi ve saygıda adeta yarışıyor.



- "Amacımız güzel bir okul iklimi oluşturmak"



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, AA muhabirine, günümüzde öğrenciler arasında okulda ve okul dışında görülen akran zorbalığının pek çok ülkede giderek artan bir sorun haline geldiğini belirtti.



Yapılan araştırmaların akran zorbalığının psikolojik ve fiziksel sağlığı kısa ya da orta vadede olumsuz etkileyerek çocuklarda suç oranını artırabildiğini gösterdiğini vurgulayan Emre, "Bu konuda farkındalık çalışmalarının ve önleyici müdahale programlarının geliştirilmesi bizim için büyük önem kazanmaktadır." dedi.



Akran zorbalığının öğrencinin kendini güvensiz hissetmesine, okul aidiyetinin zedelenmesine ve akademik başarısının olumsuz etkilenerek okuldan uzaklaşmasına da neden olabildiğine işaret eden Emre, şöyle konuştu:



"Projedeki amacımız öğrencilerin kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissettikleri, okul aidiyetlerinin güçlü olduğu güzel bir okul iklimi oluşturmak. Proje kapsamında öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize eğitimler verdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın tasarladığı 'Öğretmen Bilişim Ağı' üzerinden öğretmenlerimiz akran zorbalığı konusunda eğitim aldı. Yine Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailem' dizisini öğrencilerimizin aileleriyle birlikte izlemelerini istedik. Sınıf içi etkinlikler ve pano çalışmaları yaptık, 'dayanışma ve dostluk sözleşmesi' hazırladık. Bunlar yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin bir kısmı."



- "Bu sözleşme sayesinde çocuklar birbirlerinin duygularına daha duyarlı hale geldi"



Baraj İlkokulunda öğretmen Bahar Gül, proje sayesinde öğrencilerinin akran nezaketi konusunda daha duyarlı hale geldiğini belirtti.



Akran zorbalığına karşı hazırlanan "dayanışma ve dostluk sözleşmesi"ni imzalayan öğrencilerin okulda kendilerini daha güvenli ve mutlu hissettiğini aktaran Gül, şunları söyledi:



"Bu sözleşme sayesinde çocuklar birbirlerinin duygularına daha duyarlı hale geldi. Sınıf içinde alay etme, birbirlerini dışlama gibi davranışlar azaldı. Yaşanan küçük anlaşmazlıklarda artık konuşarak çözüm arama alışkanlığı gelişti. Özellikle daha sessiz ve içine kapanık olan çocuklarımız, öğrencilerimiz kendilerini daha güvende hissederek söz almaya başladılar. Çocuklar artık sadece kendi davranışlarından değil, arkadaşlarının davranışlarından da sorumlu olduklarını fark ettiler. Bu durum sınıfların atmosferine de yansıdı, sınıfları daha huzurlu ve mutlu bir ortama dönüştürdü."



- "Öğrenciler olarak bu sözleşmeden çok memnunuz"



Öğrencilerden Sare Berra Özdemir, "dayanışma ve dostluk sözleşmesi"ni imzaladıktan sonra arkadaşlarına karşı daha nezaketli olmaya çalıştığını anlatarak, "Bu sözleşmeyle kimseyle alay etmemek, dalga geçmemek, başkasının başarısını kıskanmamak ve başarıyı tebrik etmek, empati kurmak, sevgi ve saygıyla yaklaşmak gibi davranışlar için söz verdik. Öğrenciler olarak bu sözleşmeden çok memnunuz. Bundan sonra okulumuzda zorbalık, kavga ve tartışma olmayacak. Eğer bir sorun varsa öğretmenimize bildirilecek ve sorun çözülecek." ifadelerini kullandı.



Eymen Asaf Gedik, sözleşmeyi imzaladıktan sonra herkesin birbiriyle daha iyi anlaştığını belirterek, "Bu sözleşmeden sonra arkadaşlarımla alay etmiyorum, onlarla güzel oyunlar oynuyorum. Arkadaşlarım da bana aynı şekilde davranıyor." dedi.



Selim Deniz de imzaladıkları sözleşmede yazdığı gibi sorunları konuşarak çözmeye çalıştıklarını, kavga etmek yerine öğretmenlerinden yardım aldıklarını söyledi.



Zehra Aysun da arkadaşları ile "dayanışma ve dostluk sözleşmesi"ni imzaladıktan sonra sınıf ortamlarının çok daha iyi hale geldiğini belirtti.

