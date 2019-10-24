Elazığ’da 12 il müftüsü bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da 12 il müftüsü bir araya geldi

İHA

Elazığ'da 12 ilin müftüsünün katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ’da 12 il müftüsü bir araya geldi

Elazığ’da 12 ilin müftüsünün katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.
8. Bölge İl Müftüleri toplantısı Elazığ İl Müftülüğü'nde düzenlendi. Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Batman, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Mardin il müftülerinin katıldığı toplantıda yaklaşan Mevlidi Nebi haftasında yapılacak programlar ele alındı.Toplantıda ayrıca Barış Pınarı Harekatı şehitleriyle birlikte tüm şehitlere dua edildi.
Bölge il müftüleri olarak bir araya geldiklerini belirten Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, "İl müftüleri kararları doğrultusunda bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz de Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Batman, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Mardin il müftülerimiz ile bir toplantı yapıyoruz. Toplantı gündemimiz Mevlidi Nebi haftası"dedi.
Terör koridorunu yok etmeye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve bu harekatta şehit düşenlere bölge müftüleri olarak hayır dualar ile andıklarını aktaran Sarıkaya, aynı zamanda bölgede ne yapmaları gerektiğini konular üzerinde duracaklarını aktardı.
Toplantıya Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile birlikte bölge illerin müftüleri katıldı.

ELAZIĞ

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ ve Bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ ve Bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama
Proje ile köyün sulama alanı 4 kata çıktı
YEREL HABERLER Proje ile köyün sulama alanı 4 kata çıktı
Vefalı evlat, örnek ağabey Babası felç geçirince okulu bıraktı ama iki kız kardeşini okuttu
YEREL HABERLER Vefalı evlat, örnek ağabey Babası felç geçirince ...
Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 ...
Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı
Elazığ’da ‘Pazarlamada Yeni Trendler’ semineri
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Pazarlamada Yeni Trendler’ semineri
Elazığ Belediyesi'nden örnek sosyal proje
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi'nden örnek sosyal proje
Elazığ'daki kazada 10 kişi yaralanmıştı, o anların görüntüsü çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'daki kazada 10 kişi yaralanmıştı, o anların ...
Keban ve Hazar Gölü'nde foto safari etkinliği
YEREL HABERLER Keban ve Hazar Gölü'nde foto safari etkinliği
20 yıldır takım elbiseli, memur değil çaycı Elazığ'da lise çağında çaycılığa başlayan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Gündoğdu, 20 yıldır takım elbise ile servis yapıyor
YEREL HABERLER 20 yıldır takım elbiseli, memur değil çaycı Elazığ'da ...
Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp tutuklandı O anlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Maske takıp tüfekle saldırmıştı, yakalanıp ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklama
Elazığ İl Jandarma Komutanlığından örnek çalışma
YEREL HABERLER Elazığ İl Jandarma Komutanlığından örnek çalışma
Tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu
YEREL HABERLER Tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu
Öğretmen ve öğrencilerden Nijer’e su kuyusu
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilerden Nijer’e su kuyusu
Dohman, “Seri galibiyetler alacağımıza inanıyorum”
YEREL HABERLER Dohman, “Seri galibiyetler alacağımıza inanıyorum”
Elazığ’da ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası
Elazığ’ın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Elazığ’ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Hem ucuz, hem lezzetli "Tombul Patlıcan Kıynağı" Elazığ’ın Baskil ilçesinde organik olarak yetiştirilen "Elips" şeklindeki patlıcanlar arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişirildikten sonra şifa niyetine tüketiliyor
YEREL HABERLER Hem ucuz, hem lezzetli "Tombul Patlıcan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X