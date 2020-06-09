Elazığ TSO'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kuruldu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu kararı ile oda bünyesinde Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (Elazığ TSO TAM) kurulduğu bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, ticari uyuşmazlıkların hızlı ve karşılıklı tarafları mağdur etmeyecek şekilde hızlı çözümü kapsamında Elazığ TSO TAM'ın kurularak altyapı donanımları hazır hale getirildiği ve Haziran ayı içinde faaliyete başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve TSO TAM Sorumlusu Yüksel Yüce, “Odamız Yönetim Kurulu Kararı ile İlimize ve bölgemiz iş dünyasına hizmet için Elazığ TSO TAM kurulmuştur. Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri modern dünyanın birçok ülkesinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle ticari uyuşmazlıkların erkenden çözümünü sağlayan bu yöntem tüm tarafları mutlu etmekte ve aynı zamanda adliye sisteminde yığılmaların önüne geçmektedir.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından uluslararası düzeyde çok sayıda üst düzey katılımcı ile konu hakkında toplantılar ve bilgilendirmeler yapmış olup konuya büyük önem vermektedir. Bununla birlikte Arabuluculuk hususu kadim kültürümüzün de bir parçası olup yıllarca Ahilik geleneği içerisinde bu topraklarda ete kemiğe bürünmüş bir husustur"dedi.

Alternatif uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlığın temelindeki problemlerin çözülmesinde dava yolundan daha etkili olduğunu aktaran Yüce," Alternatif uyuşmazlık çözümü, tarafların menfaatlerinin ve gereksinimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, taraflar arasındaki iletişimin erkenden ve doğrudan kurulmasını sağlayarak, daha tatmin edici çözümler bulunmasını kolaylaştırmaktadır.Tüm bu süreçler tüm dünyada hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının önemi giderek artmıştır. Bireylerin adalete ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve yargının işlevselliğinin artırılması amacıyla alınan tedbirlerden en etkilisi alternatif uyuşmazlık çözümüdür. Ülkemizde, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan merkez, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Elazığ Baro Başkanlığı’nın hizmetinde olacak ve oluşturulacak yönetim teşekkülü ve yönergeleriyle inşallah Haziran ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacaktır"ifadelerini kullandı.

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