Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24 - Anadolu Üniversitesi: 32

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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’in 4. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma, evinde karşılaştığı Anadolu Üniversitesi’ne 8 sayı farkla mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’in 4. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma evinde Anadolu Üniversitesi’ni ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresi 1411 konuk takımın üstünlüğü ile geçildi. Tarihinde ilk kez süper ligde mücadele eden ve 17 yaş ortalamasıyla sahada olan Elazığ ekibi, maçı da 3224’lük skorla kaybetti.

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