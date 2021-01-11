Elazığ'da 4 katlı binanın çatı katında yangın

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Albayrak Sokak´ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre ekmek pişirilen çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binaya da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binaların çatı katında hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-11 21:47:01
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