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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek dededen toruna geçti, sabunlar online ticaretle ülke pazarına girdi

İHA

Meslek dededen toruna geçti, sabunlar online ticaretle ülke pazarına girdi

Elazığ’da 27 yaşındaki Çağrı Selim Akpınar, dedesinin ‘sabun üretimi ve satışı üzerine’ 80 yıl önce Elazığ’ın en dar sokaklarından birinin üzerinde açtığı 20 metre kare dükkanı işleten babasından devralarak online satışlarla Türkiye pazarına girdi.
27 yaşındaki genç girişimci esnaf Çağrı Selim Akpınar, dede mesleğini 4 yıldır büyük bir aşkla devam ettiriyor. Halk arasında ‘Sabuncu Mevlüt’ olarak bilinen dede Mevlüt Akpınar, 1940’lı yılların başında kentin en eski ve bilindik çarşılarından olan Şıra Meydanı’nda bir dükkan açtı. 46 yıl boyunca dükkanda esnaflık yapan dededen sonra yaklaşık 30 sene boyunca da baba Mustafa Akpınar bu dükkanda esnaflığı devam ettirerek sabun üretip sattı. Babasının belli bir yaşa gelmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik uzunluğunda dar bir sokakta bulunan 20 metrekarelik dükkanın başına geçen genç esnaf Selim Akpınar, kentin en eski ve tek olan doğal sabun üretim ve satışını severek yapıyor. Deprem ve pandemiden dolayı müşterileri sayısını etkilediğini belirten Akpınar, uzun yıllardır müşterileri olanlara Türkiye’nin dört bir yanına internet aracılığıyla ürün gönderdiklerini belirtti.
Ayrıca sabunların üstüne ‘Sabuncu Mevlüt Efendi’ markası kullanarak dedesinin adını yaşatmak istediğini aktaran Akpınar, banyo ve bitkisel grupta saf zeytinyağlı ve defneli gül, lavanta, bıttım, katran, kükürt, keçi sütü gibi 12 çeşit sabun ürettiklerini ve rağbet gören bu ürünlerin bir çok cilt hastalığında iyi geldiğini kaydetti.

Dededen gelen mesleği severek sürdürdüğünü ifade eden Çağrı Selim Akpınar (27), “ Bu meslek deden geliyor. Bu dükkanı dedem 1940’lı yıllarda açmış ve 1986 yılına kadar devam etmiş. Ondan sonra babam bu işi devam ettiriyor ve 2017 yılından beri ben devam ettiriyorum. Rahmetli dedemi, 1990 yılında kaybettik. Üretim kısmına geçince de aile büyüklerimizin de uygun görmesi üzerine onun adını kararlaştırdık. Şimdi müşterilerimize sabunun doğal, en saf ve en temiz halini sunmak için bir çaba içerisindeyiz. Dedemizden ve babamızdan bu şekilde gördük ve bu şekilde devam etmeyi de uygun görüyoruz” dedi.

“Burası bu çarşıya adım basan herkesin bildiği bir yer”
Türkiye’nin dört bir yanından müşterilerinin olduğunu dile getiren Akpınar, “Burası Elazığ’ın eski çarşısı olarak bilinen, Şıra Meydanı. Geçmişin en büyük izlerini taşıyan bölgesidir. Yıllardır Elazığ’ın en köklü esnafları bu bölgeden çıkmaktadır ve ilerlemektedir. Bu dükkan dedemin olduğu ve açtığı ilk dükkan. O zamandan bu zamana bir izler taşımak çabası içerisindeyiz. Müşterilerimize daha güzel, kaliteli ve doğal sabunları sunabilmek için çaba sarf ediyoruz. Doğu ve batı hiç fark etmiyor, tüm Türkiye’den gelen müşterilerimiz oluyor, onlara internet ortamında gönderim sağlıyoruz. Burası, 40 yaş ve üzeri bu çarşıya adım basan herkesin bildiği bir yer. Elazığ’da da sabun üzerine çalışan sadece burası var” diye konuştu.

“1.5 metrelik bir sokaktan tüm Türkiye’ye sabun göndermeye çalışıyoruz”
Elazığ’ın en kısa ve en dar sokağında 80 yıldır esnaflık yaptıklarını belirten Akpınar, “ Bu dükkan, 80 senedir Şıra Meydanı’nda mevcut. Belki de Elazığ’ın en dar sokağında ve tek sabuncusu olarak çalışan tek dükkan ve firma biziz. Bunca yıldır aynı yerdeyiz. 1.5 metrelik bir sokaktan tüm Türkiye’ye sabun göndermeye çalışıyoruz. Dükkanımız da 20 metrekare alan üzerinde. Çabalıyoruz, İnşallah daha da ilerleteceğiz ve büyüteceğiz. Osmanlı döneminden gelen geleneklerle daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Banyo ve bitkisel grupta 12 çeşit ürünümüz var. Saf zeytinyağlı ve defneli gül, lavanta, bıttım, katran, kükürt, keçi sütü gibi 12 çeşit sabunumuz var. Bunlar bir çok cilt hastalığında iyi geliyor. Bunu müşterilerimizden bizatihi geri dönüşler alarak söylüyorum. Talep olmasından dolayı internet satışlarımıza da başladık. Şuanda günde bayağı sipariş çıkartıyoruz. Elazığ içi olsun tüm Türkiye geneli olsun bilgisayar başında kolayca alışverişini yapabiliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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