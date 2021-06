Depremzede çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

Elazığ’da “Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi” kapsamında konteyner kentte kalan çocuklar doyasıya eğlendi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından çocukların zararlı alışkanlık edinmelerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları bugüne taşıma ve kaynaşma adına yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi” kapsamında Kırklar Mahallesi konteyner kentte etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte çocuklara,maske, kolonya, tohumlu oyun setleri ve top hediye edildi. Elazığ Belediyesi Mehter Takımı tarafından verilen konser sonrası Vali Erkaya Yırık ve protokol üyeleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Hediyeler ile mutlu edilen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla doyasıya eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Etkinliğe Vali Erkaya Yırık, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, STK Temsilcileri, kurum öüdürleri ile konteyner kentte kalan aileler ile çocuklar katıldı.

Sivricede “Geleneksel Çocuk Oyun Parkı Projesini” hayata geçireceklerini dile getiren İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Yücel Can “ Geleneksel oyunlarla çocuklara örnek olmalıyız. Türkiye’de ilk kez 2012 yılında Elazığ’da başlattığımız bir projeyi inşallah bu sene valimizin de desteği ile Elazığ’da Geleneksel Türk Çocuk Oyunları parkının da yapımını başlatacağız” dedi.

Bu tarz etkinliklerin çocukların kültürel gelişimleri adına önemli olduğunu dile getiren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise” Özellikle bizim Türk toplumuna ait unutulmaya yüz tutmuş bir takım geleneksel çocuk oyunlarımızın bir nebzede olsa çocuklarımıza hatırlatılması ve kitle iletişim araçlarından uzak tutulması amacıyla yapılan bu etkinlik ilimiz adına önem taşımaktadır” diye konuştu.

Devletin tüm imkanları ile gerek konteyner da kalan gerek ise depremzede olan vatandaşların yanında oluklarını vurgulayan Vali Erkaya Yırık da” Yapılan etkinliğin konteyner kentte yapılmasının çok isabetli bir karar olmuştur. Deprem yaşamış bir vilayette öncelikle çocukları mutlu edelim, onları eğlendirelim, geleneksel çocuk oyunları vesilesi ile mutluluklarına mutluluk katalım, havaları değişsin, ortamları değişsin çocuklara moral olsun, normal hayatın her daim devam ettiği anlayışının idrakini de bir vesile yaşatalım istemişler ben kendilerine teşekkür ediyorum. Devletin tüm imkanları ile gerek konteyner da kalan gerek ise depremzede olan vatandaşların yanındadır. Devletimiz güçlüdür bu gücünü de her zaman halkının faydasına kullanmıştır” ifadelerini kullandı.

