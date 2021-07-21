Elazığ’daki örtü yangını söndürüldü

Elazığ’ın Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Yangın, dün merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı'nda ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler de gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 180 dönümlük alan zarar gördü.

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