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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da Kent-Köy’e vatandaşlardan yoğun ilgi

İHA

Elazığ’da Kent-Köy’e vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ’da 45 bin 211 metrekare alan üzerine inşa edilen ve köy yaşamı donatılarının yer aldığı KentKöy, vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi TOKİ 1. Etap konutları arkasındaki alanda toplam 45 bin 211 metrekare alan üzerine inşa edilen ve köy yaşamı donatılarının yer aldığı KentKöy, vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şehrin batısında hizmete sunulan, köy yaşamıyla kent yaşamının kompozisyonundan oluşan KentKöy’ü ziyaret eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, alanda vakit geçiren vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.
KentKöy’ün Elazığ adına önemli bir proje olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Söz verdiğimiz gibi şehrimize değer katacak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Daha yaşanabilir bir Elazığ için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızı şehrin merkezinde doğayla buluşturacağımız, onlara doğal yaşamı tanıma ve yaşama olanağı kazandırdığımız KentKöy Yaşam Alanı projemizi tamamlayarak hizmete sunduk. Çaydaçıra Mahallemizde hayata geçirdiğimiz projemizle birlikte vatandaşlarımızı şehrin batısında yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşturduk. Çocuklarımızın köy yaşamını tanıması açısından çok önemli bir projeyi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz KentKöy’ün şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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