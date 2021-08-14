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Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu Beyin ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Aslıhan Bataray: ''Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok''

İHA

Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu Beyin ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Aslıhan Bataray: ''Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok''

Belçika’da yaşayan ve iki yıl önce geçirdiği ani bir baygınlık sonrası beyninde tümör olduğu saptanan ardından bir türlü tedavi edilmeyen Aslıhan Bataray (42), şifayı Elazığ’da buldu. Başarılı bir ameliyat sonrası 4 günde sağlığına kavuşan Bataray, ''Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum'' dedi.
Ailesiyle birlikte uzun yıllar önce Belçika’ya göç eden 42 yaşındaki Aslıhan Bataray, iki yıl önce geçirdiği bir baygınlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucunda Bataray’ın beyninde tümör olduğu saptandı. İlk etapta ilaç tedavisi alan Bataray’a ameliyata girmesi durumunda 'Tansiyonunuz düşük'' ve ''Biz sizi bu şekilde ameliyat edersek masada kalırsınız'' denildi. Bunun üzerine araştırmalara giren Bataray ve ailesi Elazığ Mediline Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Duranel ile iletişime geçerek Türkiye’ye geldi. Burada çekilen MR sonucunda Bataray’ın beyninde iyi huylu bir tümörün olduğu ve bunun ameliyat ile tedavi edilebileceği söylendi. Op. Dr. Duranel ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan ve 4 gün içinde taburculuğu planlanan genç gurbetçi, ''Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok'' diyerek doktorlara teşekkür etti.

Geçirdiği baygınlık sonucu hastalığını öğrendi
Hastalığını bir baygınlık sonrası öğrendiğini dile getiren Aslıhan Bataray, ''Belçika’dan geldim ve burada beyin ameliyatı geçirdim. İki yıl önce beynimde bir tümörün varlığından bahsettiler. Hastalığım, bir bayılma sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıktıktan sonra bana ilk başta takip edip ondan sonra ameliyata doğru gideceğiz ve beni buna hazırlayacaklarını söylediler. Sonrasında ise 'Tansiyonunuz düşük, biz sizi bu şekilde ameliyat edersek masada kalırsınız’ dediler. Orada ameliyat olmak için çok tereddütlerim vardı'' diye konuştu.

''Türk hekimleri gibisi yok''
Başarılı bir ameliyat sonrası sorunlarından kurtulduğunu belirten Bataray, ''Buraya geldiğimizde özel bir hastanede doktora göründüm ve MR çektirdim. Ondan sonra da Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Duranel hocayı buldum. Onunla görüştüm, ikna oldum ve ameliyatımı oldum. Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan çıktığımdan beri baş dönmem, halsizlik ve rahatsızlığım hiç oluşmadı'' şeklinde konuştu.

Ameliyat Belçika'da yüksek riskli olarak belirtilmiş
Hastanın Belçika’dan geldiğini belirten ve sağlık sorunları hakkında bilgi veren Op. Dr. Muhammet Duranel ise ''Hastamız, uzun zamandan beri baş ağrıları şikayeti, ara ara bayılma nöbetleri tarif ediyor. Hastamıza Belçika’da da ameliyat önerilmiş fakat oldukça yüksek düzeyde riskli olduğu söylenmiş. Kendisine estetik açıdan da sıkıntılı bir ameliyat olabileceği söylenmiş. Hastamız Türkiye’ye geldiği zaman başka bir yerde özel hastanede MR çektiriyor, daha sonrasında ise bana danışmak için geldiler. MR’ı gördükten sonra kendisine ameliyat kararı verdim. Ameliyatının çok zor olmadığını, bir beyin tümörünün olmasına rağmen tümörün lokalizasyon itibariyle hastaya ciddi sıkıntı oluşturmayacağını ve tümörün iyi huylu olduğunu söyledim. Hastamız bize itimat etti ve ameliyatını yaptık. Ameliyattan sonra bugün 4'üncü günümüz, kontrol amaçlı bir gün yoğun bakımda beklettikten sonra servise aldık. Şuanda her şey yolunda gidiyor. Büyük ihtimalle hastamızı yarın ya da öbür gün taburcu edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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